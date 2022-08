Elezioni | vista dall’estero la politica italiana sembra una serie Netflix

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 agosto 2022) Gli italiani professionisti che vivono nel mondo, quelli che sono nati, cresciuti, e che in parte si sono anche formati professionalmente in Italia, pur vivendo all’estero, continuano sempre ad avere un forte legame con il loro bel paese. In generale, lo fanno per affetto nei confronti delle persone a loro care, ma anche per i luoghi e le tradizioni culturali di cui vivono memorie emozionanti. Il professionista italiano medio che vive in Canada però, in aggiunta a tutto questo, si nutre anche della scenaper puro intrattenimento personale. In Canada, infatti, laè molto noiosa. Per iniziare, ci sono solo tre partiti che giocano un ruolo a livello nazionale; dei politici poi non ruba nessuno e lain generale rientra in quei canoni etici ben definiti che è difficile oltrepassare senza ...