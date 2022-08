Elezioni | Urso | ' no a commissioni inchiesta Lega-Russia | c' è già il Copasir'

(Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Credo che sia giusto e doveroso in campagna elettorale evitare di delegittimare o screditare gli avversari in questo modo, si fa il gioco delle autocrazie e delle dittature, che hanno proprio come obiettivo quello di confondere i cittadini delle democrazie e mettere una contro l'altra le forze politiche, per minare il sistema dalle fondamenta". Così Adolfodi Fdi, presidente del, al Corriere della Sera sulla proposta di Luigi Di Maio di una commissione d'che faccia luce sui rapporti frae Mosca. "Sarebbe meglio che questi argomenti non fossero trattati come clave in campagna elettorale. Di Maio è un ministro del Cisr, del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, che fa in qualche modo da contraltare proprio alsu ...

