Elezioni: Salvini a Israel Hayom, 'preoccupato da posizioni anti-Israele della sinistra' (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - Con il voto del 25 settembre, l'Italia non avrà un governo di destra, piuttosto "direi un governo di buon senso, coerente e concreto, che mette al centro il lavoro, la sicurezza, lo sviluppo, il merito, le tradizioni". Così Matteo Salvini a Israel Hayom. "Sono poi orgoglioso di ricordare che, da leader della Lega, ho promosso in Senato un incontro sull'antisemitismo per denunciare quello che è un vero e proprio scandalo del nostro tempo: su questo tema siamo attenti, non abbassiamo la guardia e nessuno ne parla più di noi", sottolinea Salvini. "Credo che nel 2022 non abbia senso parlare di 'allarme fascismo', è il tema che la sinistra italiana tira fuori a ogni elezione contro tutti gli avversari che rischiano di sbarrarle la strada. Siamo ...

