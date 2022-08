Elezioni, Rizzo: "Italia Sovrana e Popolare forza anti - sistema" (Di martedì 30 agosto 2022) "Questo sistema non funziona piu' perche', a partire dalla politica estera, ha tradito gli interessi degli Italiani e dei lavoratori. Nell'autunno - inverno arriveremo sull'orlo del baratro con ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) "Questonon funziona piu' perche', a partire dalla politica estera, ha tradito gli interessi deglini e dei lavoratori. Nell'autunno - inverno arriveremo sull'orlo del baratro con ...

Liberoarbitrio : RT @zeropregi: Quando alle elezioni decidi di votare per il trio RIZZO GIOVANARDI MESSORA - hagi1972 : RT @zeropregi: Quando alle elezioni decidi di votare per il trio RIZZO GIOVANARDI MESSORA - Jo_fer7 : @Thunderrising68 @FlaviaPiancast1 Possiamo cominciare da tutti quelli che hanno creato partiti per le prossime ele… - Gabbagabbaelio : RT @zeropregi: Quando alle elezioni decidi di votare per il trio RIZZO GIOVANARDI MESSORA - zeropregi : Quando alle elezioni decidi di votare per il trio RIZZO GIOVANARDI MESSORA -