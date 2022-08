Elezioni | Nissoli Fi | ' consolati verifichino elettori all' estero deceduti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Nell'imminenza dell'invio dei plichi elettorali agliche votano all'per corrispondenza, è importante che iaggiornino gli elenchi Aire per evitare che i plichi vengano ricapitati ad indirizzi sbagliati o, addirittura, a persone già decedute. Questo è ancora più importante in questa tornata elettorale poiché a causa della pandemia molte persone, soprattutto anziane, sono decedute". Lo chiede FucsiaFitzgerald, deputata di Forza Italia e ricandidata allepolitiche per la Camera sempre in Nord e Centro America. "A tal fine -aggiunge- è indispensabile che siano comunicati aitutti i nomi delle persone decedute in maniera che si possano aggiornare gli elenchi Aire per evitare spreco di denaro ed eventuali ...