Elezioni: M5S, 'Letta per salario minimo ma candida Camusso e Furlan contrarie' (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - “Tutto chiaro dalle parti del Pd: a chiacchiere dalla parte dei lavoratori, nei fatti contro”. Così è scritto in un post pubblicato sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle, che denuncia la mancanza di una linea condivisa sul ‘salario minimo' all'interno del Partito democratico. “Dopo aver ostacolato la nostra proposta di legge in Parlamento – si legge nel post -, con l'inizio della campagna elettorale il Partito democratico ha riscoperto il #salariominimo. ‘Una misura prioritaria' per Pd e per Letta. E cosa ne pensano l'ex leader della CGIL, Susanna Camusso, e Annamaria Furlan, già segretaria generale della CISL? Ambedue sono candidate nel Pd e in passato hanno detto cose molto chiare in proposito”. "Quindi nel post si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - “Tutto chiaro dalle parti del Pd: a chiacchiere dalla parte dei lavoratori, nei fatti contro”. Così è scritto in un post pubblicato sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle, che denuncia la mancanza di una linea condivisa sul ‘' all'interno del Partito democratico. “Dopo aver ostacolato la nostra proposta di legge in Parlamento – si legge nel post -, con l'inizio della campagna elettorale il Partito democratico ha riscoperto il #. ‘Una misura prioritaria' per Pd e per. E cosa ne pensano l'ex leader della CGIL, Susanna, e Annamaria, già segretaria generale della CISL? Ambedue sonote nel Pd e in passato hanno detto cose molto chiare in proposito”. "Quindi nel post si ...

