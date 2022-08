Elezioni: Letta, 'su influenze Russia destra drammaticamente ambigua' (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago (Adnkronos) - "Non è possibile che le nostre Elezioni siano influenzate da una potenza straniera ostile come la Russia di Putin. Noi siamo coerenti, seri e lineari. La destra italiana è drammaticamente ambigua. Non si può essere patrioti e essere amici della Russia di Putin". Lo dice Enrico Letta in un video pubblicato sui social del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago (Adnkronos) - "Non è possibile che le nostresiano influenzate da una potenza straniera ostile come ladi Putin. Noi siamo coerenti, seri e lineari. Laitaliana è. Non si può essere patrioti e essere amici delladi Putin". Lo dice Enricoin un video pubblicato sui social del Pd.

