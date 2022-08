Elezioni, il candidato di FdI Nordio a La7: “Il blocco navale è impraticabile, è un’espressione politica. Minniti ha fatto bene” (Di martedì 30 agosto 2022) Per l’ex magistrato Carlo Nordio, candidato con Fratelli d’Italia, il blocco navale “è impraticabile”. A dirlo lo stesso Guardasigilli in pectore, intervenuto a “La corsa al voto”, su La7. “blocco navale è un’espressione politica, cioè durante le Elezioni si usano queste affermazioni impattanti – ha spiegato – è chiaro che il blocco navale inteso come cintura di navi da guerra nel mediterraneo è impraticabile”. “Sull’immigrazione, chiamiamola così irregolare, abbiamo ancora questa legge poi modificata dalla Bossi-Fini, si chiama Turco-Napolitano”, ha continuato l’ex magistrato spiegando in cosa consisteva la legge. Quindi ha concluso: “La soluzione è mettersi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Per l’ex magistrato Carlocon Fratelli d’Italia, il“è”. A dirlo lo stesso Guardasigilli in pectore, intervenuto a “La corsa al voto”, su La7. “, cioè durante lesi usano queste affermazioni impattanti – ha spiegato – è chiaro che ilinteso come cintura di navi da guerra nel mediterraneo è”. “Sull’immigrazione, chiamiamola così irregolare, abbiamo ancora questa legge poi modificata dalla Bossi-Fini, si chiama Turco-Napolitano”, ha continuato l’ex magistrato spiegando in cosa consisteva la legge. Quindi ha concluso: “La soluzione è mettersi ...

AlexBazzaro : Cari amici, vi comunico che non sono stato candidato alle prossime elezioni politiche. Pieno rispetto per le scelte… - marattin : A destra il candidato premier è la Meloni. A sinistra bah, forse un collettivo in cui in 3 avranno 6 idee diverse… - cmdotcom : #Lotito candidato alle elezioni in #Molise: 'Conosco l'#Abruzzo perché mio nonno era di #Amatrice'. Che è nel #Lazio - albymesiano : RT @cmdotcom: #Lotito candidato alle elezioni in #Molise: 'Conosco l'#Abruzzo perché mio nonno era di #Amatrice'. Che è nel #Lazio https://… - abruzzoweb : ELEZIONI, LOTITO CANDIDATO IN MOLISE: “CONOSCO L’ABRUZZO PERCHE’ MIO NONNO ERA DI AMATRICE” -