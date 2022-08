Elezioni: Di Maio, 'si di me tiro al bersaglio, stiamo sui temi e non su offese personali' (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Ho scritto un libro su tutti gli errori che ho fatto a differenza di chi dice di aver fatto sempre tutto giusto. Questa campagna elettorale è diventata un tiro a bersaglio contro di me, dalla mattina alla sera ed è una campagna nella quale ci sono leader che continuano ad attaccarmi dalla mattina alla sera, mentre io cerco di portarla sui temi. Proviamo a discutere di temi invece di offese personali”. Così Luigi Di Maio a Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Ho scritto un libro su tutti gli errori che ho fatto a differenza di chi dice di aver fatto sempre tutto giusto. Questa campagna elettorale è diventata uncontro di me, dalla mattina alla sera ed è una campagna nella quale ci sono leader che continuano ad attaccarmi dalla mattina alla sera, mentre io cerco di portarla sui. Proviamo a discutere diinvece di”. Così Luigi Dia Rtl 102.5.

