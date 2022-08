Elezioni: Di Maio, 'no Fdi a commissione inchiesta su Lega-Russia, inquietante' (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Stamattina Fdi fa sapere di non essere d'accordo con la commissione d'inchiesta che abbiamo proposto" sui rapporti tra Lega e Russia. "Occorre fare chiarezza e vedere che Meloni non è d'accordo è inquietante". Così Luigi Di Maio a Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Stamattina Fdi fa sapere di non essere d'accordo con lad'che abbiamo proposto" sui rapporti tra. "Occorre fare chiarezza e vedere che Meloni non è d'accordo è". Così Luigi Dia Rtl 102.5.

