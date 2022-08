Elezioni: Di Maio, 'no Fdi a commissione inchiesta su Lega-Russia, inquietante' (2) (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) - "Il partito della Meloni stamattina ha fatto sapere che non è d'accordo sulla nostra proposta di Impegno Civico sulla commissione d'inchiesta per accertare relazioni tra mondi politici finanziari russi e alcuni partiti italiani", prosegue Di Maio a Rtl 102.5. "Quello è un punto importante perché se il prezzo del gas è ancora così alto è perché Putin ci sta ricattando, se mettiamo il tetto massimo al prezzo del gas blocchiamo Putin. Ci sono partiti di destra che stanno bloccando il tetto massimo al prezzo del gas, come quello di Salvini. Dopo che l'ambasciata russa stava per pagare in rubli il biglietto a Salvini per andare a Mosca, che applaudiva a Conte quando faceva le risoluzioni contro l'Unione Europea, credo ci sia qualcosa da accertare e io voglio farlo e noi come Impegno Civico l'abbiamo proposto con una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) - "Il partito della Meloni stamattina ha fatto sapere che non è d'accordo sulla nostra proposta di Impegno Civico sullad'per accertare relazioni tra mondi politici finanziari russi e alcuni partiti italiani", prosegue Dia Rtl 102.5. "Quello è un punto importante perché se il prezzo del gas è ancora così alto è perché Putin ci sta ricattando, se mettiamo il tetto massimo al prezzo del gas blocchiamo Putin. Ci sono partiti di destra che stanno bloccando il tetto massimo al prezzo del gas, come quello di Salvini. Dopo che l'ambasciata russa stava per pagare in rubli il biglietto a Salvini per andare a Mosca, che applaudiva a Conte quando faceva le risoluzioni contro l'Unione Europea, credo ci sia qualcosa da accertare e io voglio farlo e noi come Impegno Civico l'abbiamo proposto con una ...

