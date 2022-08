Elezioni: Di Maio, 'Meloni-Salvini-Berlusconi trio sfascia conti, no credibilità internazionale' (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Il centrodestra al governo è un pericolo? Hanno già fatto proposte per 100 miliardi di euro sfascerebbero i conti, rischieremmo il default come nel 2011 e questo significherebbe prosciugare i risparmi degli italiani. Io li chiamo il trio sfascia conti". Così Luigi Di Maio a Rtl 102.5 su Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. "Io non demonizzo nessuno all'estero: nel mondo se li ricordano questi signori, si ricordano quando nel 2011 Silvio Berlusconi si dovette dimettere perchè stavano saltando i conti e quindi io non demonizzo nessuno" ma sono loro che stanno facendo delle "proposte impressionanti. Il problema sarà la loro credibilità ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Il centrodestra al governo è un pericolo? Hanno già fatto proposte per 100 miliardi di euro sfascerebbero i, rischieremmo il default come nel 2011 e questo significherebbe prosciugare i risparmi degli italiani. Io li chiamo il". Così Luigi Dia Rtl 102.5 su Giorgia, Matteoe Silvio. "Io non demonizzo nessuno all'estero: nel mondo se li ricordano questi signori, si ricordano quando nel 2011 Silviosi dovette dimettere perchè stavano saltando ie quindi io non demonizzo nessuno" ma sono loro che stanno facendo delle "proposte impressionanti. Il problema sarà la loro...

