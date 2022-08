(Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - “Mentre PD e FdI in balia della campagna elettorale continuano a fare melina, oggiildi Piombino si aggiunge una vecchia gloria del NO a tutto: Roberto. Il #M5S: unaper la!”. Lo scrive su Twitter, Francesco, senatore di Italia Viva e candidato capolista alla Camera dei deputati nelle liste plurinominali della Toscana del Terzo Polo.

BernardoMennini : Nisini rilancia Quota 41, scontro a distanza tra Bonifazi e Mennini. La campagna elettorale di oggi - arezzo_viva : Francesco Bonifazi, senatore di Italia Viva, sarà capolista alla Camera dei Deputati nelle liste plurinominali dell… -

Il Sannio Quotidiano

Peraltro, non è un segreto che nei corridoi del Pirellone tutti sanno che dopo le, se i ... Mentre la Gelmini pronuncia parole al miele, Francesco- camicia a righine blu e faccia ...Il listino vede, nell'ordine, le candidature di Francesco, Benedetta Frucci, Giuseppe Monaci ed Isabella Martini. Giuseppe Monaci fa parte dell'esecutivo regionale di Azione ed è ... Elezioni: Bonifazi (Iv), ‘M5S garanzia decrescita, anche Fico contro rigassificatore’ Roma, 30 ago. “Mentre PD e FdI in balia della campagna elettorale continuano a fare melina, oggi contro il rigassificatore di Piombino si aggiunge una vecchia g ...Roma, 30 ago (Adnkronos) – “L’idea che @Reneweurope in #Italia si allei con Forza Italia/@EPP a sostegno di #Meloni non esiste. #Meloni è lontana anni luce dai nostri valori e dalla nostra politica. N ...