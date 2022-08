Elezioni 2022, Salvini: “Se vinciamo, per noi Gerusalemme capitale d’Israele” (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Assolutamente sì, ho dato la mia parola, sono pienamente impegnato con il popolo di Israele e intendo mantenere la mia parola”. Matteo Salvini, intervistato dal quotidiano israeliano ‘Israel HaYom’, risponde così al giornalista che gli chiede se onorerà, in caso di vittoria elettorale, la sua promessa di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e di spostare l’ambasciata italiana a Gerusalemme. Nel corso di un incontro elettorale a Cammarata, nell’Agrigentino, il leader della Lega è tornato sul caro energia: “Litighiamo su tutto, ma sulle bollette di luce e gas apriamo subito il Parlamento e mettiamo un tetto agli aumenti. Basta copiare la Francia di Macron perché questa è un’altra guerra e i lavoratori rischiano di morire con le aziende chiuse”. Ma “da giorni Letta tace su questo”, afferma. ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Assolutamente sì, ho dato la mia parola, sono pienamente impegnato con il popolo di Israele e intendo mantenere la mia parola”. Matteo, intervistato dal quotidiano israeliano ‘Israel HaYom’, risponde così al giornalista che gli chiede se onorerà, in caso di vittoria elettorale, la sua promessa di riconoscerecomedi Israele e di spostare l’ambasciata italiana a. Nel corso di un incontro elettorale a Cammarata, nell’Agrigentino, il leader della Lega è tornato sul caro energia: “Litighiamo su tutto, ma sulle bollette di luce e gas apriamo subito il Parlamento e mettiamo un tetto agli aumenti. Basta copiare la Francia di Macron perché questa è un’altra guerra e i lavoratori rischiano di morire con le aziende chiuse”. Ma “da giorni Letta tace su questo”, afferma. ...

