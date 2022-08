Elezioni 2022, Salvini: “Sanzioni a Russia vanno ripensate” (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il povero Di Maio che dice che sono un agente russo, si preoccupi di garantire le azioni italiane all’estero” il sistema delle Sanzioni “va ripensato, con le Sanzioni che abbiamo fatto i russi guadagnano, allora cambiamo Sanzioni e sanzionati, l’Europa sta sanzionando se stessa”. Così Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta, sul tema delle Sanzioni alla Russia. Ma la priorità oggi per Salvini “sono le bollette di luce e gas, rischiamo una strage di posti di lavoro, qualche mio collega segretario di partito non lo ha capito, troviamo modo di mettere sul tavolo 30 miliardi. Domani riapriamo la Camera e il Senato, io ci arrivo a piedi, e approviamo un piano di guerra da 30 miliardi, che mette in sicurezza l’Italia. Poi – aggiunge con riferimento alla Ue – ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il povero Di Maio che dice che sono un agente russo, si preoccupi di garantire le azioni italiane all’estero” il sistema delle“va ripensato, con leche abbiamo fatto i russi guadagnano, allora cambiamoe sanzionati, l’Europa sta sanzionando se stessa”. Così Matteo, ospite di Porta a Porta, sul tema dellealla. Ma la priorità oggi per“sono le bollette di luce e gas, rischiamo una strage di posti di lavoro, qualche mio collega segretario di partito non lo ha capito, troviamo modo di mettere sul tavolo 30 miliardi. Domani riapriamo la Camera e il Senato, io ci arrivo a piedi, e approviamo un piano di guerra da 30 miliardi, che mette in sicurezza l’Italia. Poi – aggiunge con riferimento alla Ue – ...

