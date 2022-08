Elezioni 2022, Al Bano: “Io lontano dai partiti, sbagliato insultare Meloni” (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Io ho lavorato per quasi 60 anni e sono sempre stato lontano dalle forze politiche, che fossero di destra o di sinistra. C’è stato un periodo in cui chi abbracciava una certa ideologia aveva le porte della carriera spalancate: io non l’ho mai fatto e sono stato per questo premiato dal pubblico. E’ sbagliato insultare Giorgia Meloni perché, anche se si hanno idee diverse, non è così che si discute e si dialoga”. Lo dice all’Adnkronos Al Bano, commentando le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni secondo cui gli artisti che la pensano diversamente da quelli che la insultano non avrebbero il coraggio di esporsi per paura di perdere occasioni di lavoro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Io ho lavorato per quasi 60 anni e sono sempre statodalle forze politiche, che fossero di destra o di sinistra. C’è stato un periodo in cui chi abbracciava una certa ideologia aveva le porte della carriera spalancate: io non l’ho mai fatto e sono stato per questo premiato dal pubblico. E’Giorgiaperché, anche se si hanno idee diverse, non è così che si discute e si dialoga”. Lo dice all’Adnkronos Al, commentando le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgiasecondo cui gli artisti che la pensano diversamente da quelli che la insultano non avrebbero il coraggio di esporsi per paura di perdere occasioni di lavoro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

