Edoardo Donnamaria | da Forum al GF Vip | Che sia la volta buona?

Leggi su newstv

(Di martedì 30 agosto 2022)entra nelle case degli Italiani tutti i giorni con. Ma questaha fatto il salto di qualità. Non come l’ultima(Instagram)Anche se il nome non vi dice moltissimo,è un volto familiare per gli Italiani. Entra nelle case dei telespettatori quasi ogni pomeriggio, grazie ad una storica trasmissione:. Chi ènasce a Roma nel 1994. Decide successivamente di trasferirsi a Milano dove consegue la laurea in giurisprudenza. Negli stessi anni entra a RTL 102,5 diventandone una delle voci più note. La sua popolarità in video gli deriva dalla sua partecipazione come assistente ad ...