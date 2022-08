Ecco perché Erdogan ha arrestato a Gülsen | la “Madonna turca”

Leggi su formiche

(Di martedì 30 agosto 2022)Bayraktar Çolakoglu, la famosa cantante pop, ha voluto essere provocatoria e il governo di Recep Tayyipgliel’ha fatta pagare con il carcere. L’artista ha trascorso diversi giorni in arresto nel centro penitenziario Bakirköy di Istanbul, dopo essere stata detenuta a causa di un suo commento sulle scuole religiose islamiche. Ora è in attesa di processo e si trova agli arresti domiciliari. Secondo l’agenzia Anadolu,è accusata di “incitazione all’odio e all’ostilità” per via di una dichiarazione molto polemica sugli istituti imam hatip, scuole per l’istruzione religiosa islamica. Aveva definivo “pervertiti” gli alunni di queste scuole e poi si è scusata sostenendo di avere fatto solo una battuta., nata a Istanbul nel 1976, è considerata la “...