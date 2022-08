"Ecco il peggior premier di sempre": i dati-choc e il nome che fa tremare l'Italia (Di martedì 30 agosto 2022) La verità, ricorderà Matteo Renzi nei suoi libri, è che in quel febbraio del 2014 nessuno del Partito democratico «ha ordito complotti segreti, ma si è presa una decisione perché quel governo non si muoveva. Non è un caso se nessuno ricorda un solo provvedimento degno di questo nome in un anno di vita di quell'esecutivo - se escludiamo l'aumento dell'Iva il primo ottobre 2013». Il governo che «non si muoveva» ed è passato alla storia unicamente per aver aumentato l'imposta sul valore aggiunto è ovviamente quello di Enrico Letta. Il quale per questo fu rimosso non solo da Renzi, ma da tutto lo stato maggiore del Partito democratico, all'unanimità: a votare affinché si dimettesse furono 136 membri della direzione del Pd (contro appena 16 contrari e due astensioni) e nella delegazione che gli recapitò l'avviso di sfratto c'erano anche Roberto Speranza, allora capogruppo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) La verità, ricorderà Matteo Renzi nei suoi libri, è che in quel febbraio del 2014 nessuno del Partito democratico «ha ordito complotti segreti, ma si è presa una decisione perché quel governo non si muoveva. Non è un caso se nessuno ricorda un solo provvedimento degno di questoin un anno di vita di quell'esecutivo - se escludiamo l'aumento dell'Iva il primo ottobre 2013». Il governo che «non si muoveva» ed è passato alla storia unicamente per aver aumentato l'imposta sul valore aggiunto è ovviamente quello di Enrico Letta. Il quale per questo fu rimosso non solo da Renzi, ma da tutto lo stato maggiore del Partito democratico, all'unanimità: a votare affinché si dimettesse furono 136 membri della direzione del Pd (contro appena 16 contrari e due astensioni) e nella delegazione che gli recapitò l'avviso di sfratto c'erano anche Roberto Speranza, allora capogruppo ...

