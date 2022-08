DomeniMancini : @augustociardi75 perchè l'Italia da sola non può fissare un prezzo del gas. E' una decisione che va presa al livell… - AntonioParisi00 : RT @Bernardi_UK: L’eccezione iberica. Gas, regolazione dei mercati e nuove infrastrutture. - Bernardi_UK : L’eccezione iberica. Gas, regolazione dei mercati e nuove infrastrutture. - DeNadaEs : @FratellidItalia @DelmastroAndrea 1. Tetto prezzo del gas a livello EU e basare il prezzo della elettricità su quel… - FTonin : @francelenzi Dopo lunghe e complesse trattative per valutare se il meccanismo potesse creare distorsioni al mercato… -

Il Foglio

L'e gli altri modelli La Commissione europea, per adesso, è proprio a far suo il modello già varato da Spagna e Portogallo: un meccanismo temporaneo della durata di 12 mesi, che nel ...L'Come mai Spagna e Portogallo hanno imposto un tetto al prezzo del gas acquistato alle aziende produttrici di energia. Madrid lo ha imposto a 40 euro per Mega - wattora. La ... “Eccezione iberica” del Portogallo, tra rinnovabili e rigassificatori Tutto è cominciato quando l'Europa ha accettato che Madrid e Lisbona ponessero un tetto al prezzo del metano utilizzato per la produzione di ...