E’ morto Gorbaciov, ultimo leader dell’Urss. Protagonista del crollo del Muro di Berlino, della fine della guerra fredda, del disarmo nucleare (Di martedì 30 agosto 2022) Il nome di Mikhail Gorbaciov evoca la perestroika (ricostruzione), il crollo del Muro di Berlino, la fine della guerra fredda, il disarmo nucleare, il ritiro dall'Afghanistan. Ossia un'epoca di cambiamenti storici conclusasi nel '91 con il crollo dell'Urss, di cui fu l'ultimo presidente prima di cedere il potere al suo rivale Boris Ieltsin L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 30 agosto 2022) Il nome di Mikhailevoca la perestroika (ricostruzione), ildeldi, la, il, il ritiro dall'Afghanistan. Ossia un'epoca di cambiamenti storici conclusasi nel '91 con ildell'Urss, di cui fu l'presidente prima di cedere il potere al suo rivale Boris Ieltsin L'articolo proviene da Firenze Post.

RaiTre : È morto Mikhail #Gorbaciov ultimo presidente dall'Unione Sovietica. Protagonista della scena mondiale, alla fine de… - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morto Mikhail Gorbaciov #ANSA - fanpage : Mikhail #Gorbaciov è morto all’età di 92 anni, ha riferito il Central Clinical Hospital di Mosca. La conferma dell’… - marcomix80 : RT @_pierini_: «Forse l’impresa era troppo grande, per lui come per chiunque altro. Ma con quel che succede oggi, in Russia e altrove, crit… - zazoomblog : È morto MIkhail Gorbaciov luomo che ha aiutato ad abbattere il muro di Berlino - #morto #MIkhail #Gorbaciov #luomo -