Dybala show | Roma batte 3-0 il Monza ed è sola in vetta

(Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – La prima doppietta di Pauloin giallorosso, che gli consentono di arrivare a 100 gol in Serie A, e numeri da campione, oltre al gol di Ibanez, regalano allail successo per 3-0 sule lamomentanea solitaria con 10 punti davanti a Inter e Milan. La squadra di Josè Mourinho, dopo un inizio di gara complicato, si sblocca grazie alla prima rete con la maglia numero 21 delladell’argentino che va a segno dopo una galoppata palla al piede. I giallorossi prendono poi in mano la sfida e non concedono praticamente più nulla alla squadra di Stroppa che resta all’ultimo posto con zero punti. I giallorossi reduci dal pareggio di Torino contro la Juventus, non commettono errori e portano a casa una vittoria importante. Mou conferma l’attacco titolare con Abraham e ...

tcm24com : Roma, è Dybala show : 3-0 al Monza #Roma #Monza #SerieA - ItaliaNotizie24 : Show Dybala all’Olimpico, la Roma affonda il Monza - Fprime86 : RT @theworldnews74: La Roma domina: 3-0 al Monza - Dybala show - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Show Dybala all’Olimpico, la Roma affonda il Monza - - cmdotcom : #Dybala show, la #AsRoma è sola in vetta: 3-0 al #Monza -

regala alla Roma una notte da sola in vetta alla classifica. L'asso argentino trascina con una doppietta Mourinho alla vittoria con il Monza, firma le sue prime reti in maglia giallorossa e ...Lancio lungo di Matic a cercare Abraham in attacco, tiro del numero 9 respinto da Di Gregorio, sulla palla arriva in areache in scivolata mette in rete. 100 gol in Serie A e già doppietta ...Un sontuoso Paulo Dybala realizza i suoi primi gol con la maglia giallorossa e permette alla Roma di archiviare la pratica Monza ...ROMA (ITALPRESS) - La Roma batte il Monza 3-0 con la prima doppietta di Paulo Dybala e vola a dieci punti in classifica. Nella cornice di un Olimpico sold ...