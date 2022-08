Dybala, prime perle all'Olimpico: Roma capolista, altro ko pesante per il Monza (Di martedì 30 agosto 2022) La Roma batte il Monza 3-0 con la prima doppietta di Paulo Dybala e vola a dieci punti in classifica. Nella cornice di un Olimpico sold out per la nona volta consecutiva, però è la squadra di Stroppa a partire meglio con quasi il 70% del possesso palla nei primi venti minuti. Alla Roma invece basta la giocata del campione per passare in vantaggio. La prima rete di Paulo Dybala con la maglia giallorossa è una magia: sponda di testa di Abraham, la Joya si fa metà campo palla al piede e col mancino e trova l'angolo più lontano. Mourinho schiera dal 1? Kumbulla che però si fa male dopo 27?. Straordinari e niente riposo per Chris Smalling. A tranquillizzare Mourinho ci pensa il solito Paulo Dybala che ha bisogno di mezz'ora per toccare quota 100 gol in Serie A. Al 32? ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Labatte il3-0 con la prima doppietta di Pauloe vola a dieci punti in classifica. Nella cornice di unsold out per la nona volta consecutiva, però è la squadra di Stroppa a partire meglio con quasi il 70% del possesso palla nei primi venti minuti. Allainvece basta la giocata del campione per passare in vantaggio. La prima rete di Paulocon la maglia giallorossa è una magia: sponda di testa di Abraham, la Joya si fa metà campo palla al piede e col mancino e trova l'angolo più lontano. Mourinho schiera dal 1? Kumbulla che però si fa male dopo 27?. Straordinari e niente riposo per Chris Smalling. A tranquillizzare Mourinho ci pensa il solito Pauloche ha bisogno di mezz'ora per toccare quota 100 gol in Serie A. Al 32? ...

