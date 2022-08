Dove vedere la partita tra Roma e Monza in TV e streaming (Di martedì 30 agosto 2022) È tutto pronto per Roma – Monza, match valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023. A seguire trovate tutte le informazioni per vedere il match in streaming su DAZN in esclusiva. Quando si gioca Roma Monza La partita Roma Monza si gioca il giorno 30 agosto e sarà visibile su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 20:45. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Dove vedere Roma Monza in TV L’app DAZN è supportata da Android TV, Apple TV e sulle Smart TV Sony, Samsung, LG, Panasonic e Hisense. Alla lista dei dispositivi supportati si ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 30 agosto 2022) È tutto pronto per, match valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023. A seguire trovate tutte le informazioni peril match insu DAZN in esclusiva. Quando si giocaLasi gioca il giorno 30 agosto e sarà visibile su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 20:45. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora. Disdici quando vuoiin TV L’app DAZN è supportata da Android TV, Apple TV e sulle Smart TV Sony, Samsung, LG, Panasonic e Hisense. Alla lista dei dispositivi supportati si ...

