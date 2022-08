Dopo Roma c’è Parigi: l’Italia del taekwondo ai Grand Prix Series (Di martedì 30 agosto 2022) Parigi – È tutto pronto per il secondo appuntamento annuale con i Grand Prix Series. (foto@taekwondo.it) Dopo le emozioni del World taekwondo Grand Prix di Roma, dove Simone Alessio è salito sul gradino più alto del podio e Maristella Smiraglia ha conquistato una medaglia di bronzo, i nostri azzurri provano ancora a incrementare il loro punteggio all’interno del ranking olimpico scendendo sui campi di gara francesi. Sarà infatti il comune francese di Levallois-Perret situato a nord-ovest della capitale transalpina ad ospitare il prestigioso appuntamento di classe G6 e a fare le prove generali per i Giochi di Paris 2024. Questa la Nazionale italiana in gara: Maristella Smiraglia, categoria +67 kg (4 settembre) Simone ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 30 agosto 2022)– È tutto pronto per il secondo appuntamento annuale con i. (foto@.it)le emozioni del Worlddi, dove Simone Alessio è salito sul gradino più alto del podio e Maristella Smiraglia ha conquistato una medaglia di bronzo, i nostri azzurri provano ancora a incrementare il loro punteggio all’interno del ranking olimpico scendendo sui campi di gara francesi. Sarà infatti il comune francese di Levallois-Perret situato a nord-ovest della capitale transalpina ad ospitare il prestigioso appuntamento di classe G6 e a fare le prove generali per i Giochi di Paris 2024. Questa la Nazionale italiana in gara: Maristella Smiraglia, categoria +67 kg (4 settembre) Simone ...

