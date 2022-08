Dopo le armi, l’addestramento. Così l’Ue aumenta il supporto a Kiev (Di martedì 30 agosto 2022) Una missione di ?addestramento militare a favore delle Forze armate europee targata Unione europea. È questa la proposta principale emersa nel corso del Consiglio informale dei ministri della Difesa dell’Ue, riuniti a Praga in occasione della presidenza di turno della Repubblica Ceca. “Tutti gli Stati membri dell’Ue sono d’accordo sull’avvio del lavoro necessario per definire i parametri per la missione di addestramento Ue” dei soldati ucraini, ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al termine del Consiglio, aggiungendo come la situazione sul campo rimane critica, e che gli ucraini “hanno molto bisogno del nostro supporto sia con capacità militari e sia con una missione di addestramento dell’esercito di Kiev”. “Non dico che sia stato deciso” ha specificato ... Leggi su formiche (Di martedì 30 agosto 2022) Una missione di ?addestramento militare a favore delle Forze armate europee targata Unione europea. È questa la proposta principale emersa nel corso del Consiglio informale dei ministri della Difesa del, riuniti a Praga in occasione della presidenza di turno della Repubblica Ceca. “Tutti gli Stati membri delsono d’accordo sull’avvio del lavoro necessario per definire i parametri per la missione di addestramento Ue” dei soldati ucraini, ha dichiarato l’Alto rappresentante delper la Politica estera, Josep Borrell, al termine del Consiglio, aggiungendo come la situazione sul campo rimane critica, e che gli ucraini “hanno molto bisogno del nostrosia con capacità militari e sia con una missione di addestramento dell’esercito di”. “Non dico che sia stato deciso” ha specificato ...

