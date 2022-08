Dopo la “pace” con Meloni, Salvini rilancia i decreti sicurezza (che non piacciono a lei): «Li riattiviamo in dieci minuti». Poi media: «Bloccare gli sbarchi si può» (Di martedì 30 agosto 2022) Avranno anche mostrato, tra foto sorridenti e dichiarazioni congiunte, di essere uniti nel condurre la campagna elettorale, ma tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini gli attriti rimangono nei contenuti. Soprattutto sul tema immigrazione. Infatti, ieri 29 agosto, la leader di Fratelli d’Italia ha insistito sull’applicazione di un «blocco navale» al largo della Libia per contrastare l’immigrazione, incontrando il disaccordo degli alleati che, come gli esperti, lo ritengono di difficile realizzazione. Per Salvini, in particolare, il punto è un altro: «Per risolvere il problema delle immigrazioni clandestine non occorrono i blocchi», ha dichiarato già ieri. Basta rispolverare i suoi decreti sicurezza. «Possono essere riattivati in dieci minuti e costano zero. Hanno già ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) Avranno anche mostrato, tra foto sorridenti e dichiarazioni congiunte, di essere uniti nel condurre la campagna elettorale, ma tra Giorgiae Matteogli attriti rimangono nei contenuti. Soprattutto sul tema immigrazione. Infatti, ieri 29 agosto, la leader di Fratelli d’Italia ha insistito sull’applicazione di un «blocco navale» al largo della Libia per contrastare l’immigrazione, incontrando il disaccordo degli alleati che, come gli esperti, lo ritengono di difficile realizzazione. Per, in particolare, il punto è un altro: «Per risolvere il problema delle immigrazioni clandestine non occorrono i blocchi», ha dichiarato già ieri. Basta rispolverare i suoi. «Possono essere riattivati ine costano zero. Hanno già ...

