Domingo all'Arena di Verona, l'orchestra non si alza: Serata umiliante. Le femministe: Molestatore seriale (Di martedì 30 agosto 2022) La Cgil e le associazioni femministe di Verona contro Placido Domingo. Dopo il Verdi Opera Night (il 25 agosto) e la Turandot diretta dallo stesso artista, il Slc (Sindacato Lavoratori della Comunicazione) della Cgil di Verona ha scritto una lettera alla Fondazione Arena affermando che "l'esito delle serate, viste le imbarazzanti prove, era stato previsto e denunciato dagli stessi artisti del coro, professori d'orchestra e tecnici di palcoscenico, i quali avevano subito capito che Domingo non era all'altezza della sua fama e del compito affidatogli da Fondazione Arena di Verona. Il risultato delle due serate è stato pessimo e soltanto la professionalità delle maestranze artistiche e tecniche di Fondazione Arena ha permesso che l'evento non si tramutasse in un gigantesco fallimento".

