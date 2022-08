Domenica In: Andrea Sannino e Franco Ricciardi cantano la nuova sigla (Di martedì 30 agosto 2022) La nuova sigla di Domenica In Con l’arrivo di settembre tornano in tv tutti i programmi più amati dal pubblico e tra pochi giorni a debuttare su Rai 1 sarà anche la nuova edizione di Domenica In. Ancora una volta alla conduzione della fortunata trasmissione della rete pubblica ci sarà Mara Venier, ormai volto iconico L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 30 agosto 2022) LadiIn Con l’arrivo di settembre tornano in tv tutti i programmi più amati dal pubblico e tra pochi giorni a debuttare su Rai 1 sarà anche laedizione diIn. Ancora una volta alla conduzione della fortunata trasmissione della rete pubblica ci sarà Mara Venier, ormai volto iconico L'articolo proviene da Novella 2000.

comunevenezia : #Veneziaperimmagini ?? Buongiorno, osservando i colori dell'alba in Punta della Dogana Grazie per la foto ad Andr… - donandreavena1 : Lectio divina, XXIII domenica tempo ordinario C, don Andrea Vena - PierangeloRiga1 : @andrea_pavs eh ma overperformano eh ma non giocano le coppe eh ma Terraciano eh ma il sorriso di Acerbi eh ma Capr… - germini_andrea : A Milano si esce dalla domenica al giovedì, il week end è per “stranieri”. - leone52641 : RT @paoloigna1: Con #agosto ormai al termine e la domenica agli sgoccioli @Andrea_Radic questa sera in Veneto con Soave Vigna Monte Cerian… -