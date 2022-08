Domenica al museo ai Reali: visite guidate di Coopculture (Di martedì 30 agosto 2022) Il 4 settembre torna Domenica al museo alle esposizioni Reali di Torino. L’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito una volta al mese. Le iniziative di fine estate sono collegate alle mostre allestite negli spazi del polo espositivo piemontese. Galleria archeologica: la riorganizzazione dei Musei Reali Come puoi richiedere l’ingresso alle Domenica al museo a Torino? Leggi su periodicodaily (Di martedì 30 agosto 2022) Il 4 settembre tornaalalle esposizionidi Torino. L’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito una volta al mese. Le iniziative di fine estate sono collegate alle mostre allestite negli spazi del polo espositivo piemontese. Galleria archeologica: la riorganizzazione dei MuseiCome puoi richiedere l’ingresso alleala Torino?

MAA_Museo : DOMENICA 11/09/2022, ore 15.00 Paesaggio storico e civiltà contadina Una visita in bicicletta nelle campagne persic… - MAA_Museo : DOMENICA 04/08/2022, ore 16.30 Ghiande, Lanterne e Africanetti! Attività per bambini dai 5 ai 13 anni con giochi a… - notizieloc : Vicenza: Domenica 4 settembre ingresso gratuito a Palazzo Thiene e Museo Naturalistico Archeologico -… - vicenzareport : #Provincia Domenica 4 settembre, prima domenica del mese, i residenti di città e provincia di Vicenza entreranno gr… - IATVicenza : RT @CittadiVicenza: ?? Domenica 4 settembre ingresso gratuito alle Gallerie di Palazzo Thiene e al Museo Naturalistico Archeologico: ?? per i… -