Domenica 4 settembre, ecco musei e mostre da vedere gratis a Roma (Di martedì 30 agosto 2022) Domenica 4 settembre musei gratis a Roma. In occasione della prima Domenica del mese, residenti e non residenti della capitale potranno visitare gratuitamente i musei civici, le mostre in corso e alcune delle aree archeologiche della città: il Circo Massimo, dalle ore 9.30 alle 19.00 ultimo ingresso alle 18.00, e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 09.00 – 19.00 ultimo ingresso un’ora prima). Accesso ai siti Super (visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino) a partire dalle ore 09.30 e fino a un’ora prima della chiusura. musei gratis a Roma la prima Domenica di ... Leggi su tuacitymag (Di martedì 30 agosto 2022). In occasione della primadel mese, residenti e non residenti della capitale potranno visitare gratuitamente icivici, lein corso e alcune delle aree archeologiche della città: il Circo Massimo, dalle ore 9.30 alle 19.00 ultimo ingresso alle 18.00, e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 09.00 – 19.00 ultimo ingresso un’ora prima). Accesso ai siti Super (visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Forono e del Palatino) a partire dalle ore 09.30 e fino a un’ora prima della chiusura.la primadi ...

LegaSalvini : ++ DOMENICA 18 SETTEMBRE ALLE 10, VI ASPETTIAMO NUMEROSI A PONTIDA ++ - veneziaunica : Domenica 4 settembre 2022, potrai assistere alla #RegataStorica2022 anche in diretta radio e tv: tutte le emozioni,… - OfficialASRoma : ??? Roma-Atalanta si giocherà domenica 18 settembre alle 18:00 #ASRoma - FestivaldellaTv : ?? Prendi nota! Arturo Brachetti in Et voila ?? Arturo Brachetti, Marco Brioschi: Responsabile Acquisizioni e Svilup… - ozanoktaymustaf : RT @milan_day: Andiamo a scoprire nel dettaglio quando scenderanno in campo i rossoneri dalla 6ª alla 16ª giornata: 6ª giornata: Sampdoria… -