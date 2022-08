Dodici anni dall’omicidio Vassallo, il fratello: “Vivo una vita che non avrei voluto” (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPollica (Sa) – “Dal giorno in cui mio fratello è stato ucciso, Vivo una vita che non avrei mai voluto e che mi porta a girare il Paese per chiedere la verità, mantenendo alta l’attenzione sul suo assassinio ma non mi fermerò fino a quando non avrò ottenuto giustizia per Angelo”. Poche parole, pronunciate con il dolore di chi, 12 anni fa, ha perso un fratello nel peggiore dei modi che un essere umano possa vivere, un omicidio. Racconta così, il lutto che da Dodici anni vive Dario Vassallo, il medico dermatologo e presidente della Fondazione “Angelo Vassallo, Sindaco Pescatore”. Un dolore quello di Dario Vassallo che nel corso di 12 anni, si è ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPollica (Sa) – “Dal giorno in cui mioè stato ucciso,unache nonmaie che mi porta a girare il Paese per chiedere la verità, mantenendo alta l’attenzione sul suo assassinio ma non mi fermerò fino a quando non avrò ottenuto giustizia per Angelo”. Poche parole, pronunciate con il dolore di chi, 12fa, ha perso unnel peggiore dei modi che un essere umano possa vivere, un omicidio. Racconta così, il lutto che davive Dario, il medico dermatologo e presidente della Fondazione “Angelo, Sindaco Pescatore”. Un dolore quello di Darioche nel corso di 12, si è ...

