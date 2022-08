Diritto all’aborto | scontro tra titane | Chiara Ferragni e il guanto di sfida a Giorgia Meloni

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 30 agosto 2022) I fascisti stanno per sbarcare da Marte? Come si sa, stando ai sondaggi elettorali, che però presto saranno vietati in nome della par condicio, il centrodestra potrà godere di una massiccia maggioranza, nel prossimo Parlamento. Secondo la supermedia You Trend-Agi, alla coalizione FdI-Lega-FI-Noi Moderati andrebbe il 48,5% dei voti, con FdI rilevato da primo partito, il che vuol dire ottenere circa il 60% e rotti, in termini di seggi. Tutti gli altri a seguire: 29,5% al centrosinistra, poco più del 5% il Terzo Polo, M5s quotato intorno al 10%, briciole per gli altri. Una maggioranza, dunque, allo stato, blindata, e un probabile nuovo governo a guida, che sarebbe anche la prima donna premier, in Italia. Così, di fronte a un quadro ritenuto allarmante, non solo attivisti e militanti dei diritti civili, ma anche vip, star, cantanti e influencer si stanno mobilitando ...