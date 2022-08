Diretta Sassuolo-Milan 0-0 | pochi minuti alla fine | i rossoneri faticano Difesa emiliana efficace

milansette : Diretta Sassuolo - Milan (0-0) Serie A 2022 - la Repubblica - fisco24_info : In campo Sassuolo-Milan 0-0 LIVE: La diretta da Reggio Emilia - YLiveee : Sassuolo vs Milan Diretta Streaming - zazoomblog : Diretta Sassuolo-Milan 0-0 Maignan para il rigore a Berardi al 23 - #Diretta #Sassuolo-Milan #Maignan… - milansette : Sassuolo-Milan 0-0 | La Diretta -

- Milan le quote e il pronostico La vittoria dei padroni di casa è a 5,50 mentre il pareggio a 4,25 con la vittoria dei campioni d'Italia a 1,60. Il GOL viene pagato 1,53 mentre il NOGOL a 2,...Juventus, Allegri: "Con lo Spezia subito aggressivi. Di Maria a disposizione"19:47 - KEAN POTREBBE ESSERE TITOLARE - Massimiliano Allegri, contro il Sassuolo, punterà sul 4-3-3: in porta ci sarà Szczesny. In difesa sulla destra agirà Danilo, in ...19:47 - KEAN POTREBBE ESSERE TITOLARE - Massimiliano Allegri, contro il Sassuolo, punterà sul 4-3-3: in porta ci sarà Perin. In difesa sulla destra agirà Danilo, in ...