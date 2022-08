Diretta Roma - Monza 3 - 0, esordio per Belotti all'80'. Doppietta di Dybala, tris di Ibanez (Di martedì 30 agosto 2022) Nell'anticipo della 4ª giornata infrasettimanale di Serie A la Roma ospita il Monza , neopromosso nel massimo campionato italiano. Più di 60 mila tifosi sono attesi allo stadio Olimpico, che ha ... Leggi su leggo (Di martedì 30 agosto 2022) Nell'anticipo della 4ª giornata infrasettimanale di Serie A laospita il, neopromosso nel massimo campionato italiano. Più di 60 mila tifosi sono attesi allo stadio Olimpico, che ha ...

_Morik92_ : Due piccoli aggiornamenti veloci: - La #Roma si è informata su #Zakaria, c'è stata una chiacchierata diretta tra T… - SkySport : ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE #UELDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - _adorexyou : finito dio mio l’ho visto dalla diretta come sempre ma essendo roma l’adrenalina a mille spero di viverlo davvero un giorno - zazoomblog : Diretta Roma - Monza 2 - 0 doppia Joya allOlimpico. Dybala fa doppietta al 32 - #Diretta #Monza #doppia… - ParliamoDiNews : Roma Monza in streaming gratis? Guarda la partita in diretta #30Agosto #Altrenotizie #IlcalcioinTV -