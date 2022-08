"Dio, patria e famiglia i miei valori", "Stereotipi da Ventennio": scontro Venezi-Cirinnà (Di martedì 30 agosto 2022) La direttrice d'orchestra rivendica i propri valori e la senatrice dem si infervora: "Stereotipi patriarcali del Ventennio" Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 agosto 2022) La direttrice d'orchestra rivendica i proprie la senatrice dem si infervora: "rcali del

fanpage : “Dio, Patria, Famiglia” è uno slogan disgustoso, un salame andato a male, lo slogan di un uomo che firmò le leggi r… - fanpage : Beatrice Venezi ha parlato delle sue idee politiche e rivendicato il motto “Dio, Patria, famiglia” diventato nel te… - Salvato29678521 : @bravimabasta Ecco perché non sono e non sarò mai dalla parte dei fascisti (antichi e moderni che sono più pericolo… - turi29834548 : RT @RFeragalli: Dopo Dio, Patria e Famiglia, cosa 'è?? Credere, Obbedire e Combattere??? - psicoabile : RT @davalessi_ct: Beatrice Venezi (direttore d'orchestra): “Ringrazio di non avere genitori come la Cirinnà. Dio, Patria, famiglia i miei v… -