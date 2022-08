dinamo_sassari : ?????????????? ??????????, ???????????????????? ???? ?????? ??????????! Fino alle ore 19 di mercoledì 31 agosto i tifosi abbonati potranno esercita… - dinamo_sassari : ???????????? ??????????, ???????????????? ?????????????????????? ????????-???? ?? I tifosi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione sui pr… - dinamo_sassari : ?????????????? ??????????, ???? ?????? ???? ???????????????? ?????????????????????? ?? Fino alle ore 19 di mercoledì 31 agosto 2022, i tifosi abbonati ne… -

Tiscali

TagsDinamo2022 - 2023Comincia la preparazione delledi Restivo: esordio ufficiale in LBF in programma al PalaCus di Cagliari nel weekend dell'1 - 2 ottobre Si riparte con entusiasmo: inizia ufficialmente la stagione 2022 - 23 delle...TagsDinamo WomenLesi preparano a un'altra grande stagione di sfide nel massimo campionato di Legabasket Femminile: gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione sui propri posti fino alle 19 di ... Dinamo Women, al via la nuova stagione TagsDinamo Women 2022-2023Comincia la preparazione delle Dinamo Women di Restivo: esordio ufficiale in LBF in programma al PalaCus di Cagliari ...Facebook; Twitter; Facebook Messenger; Pinterest; Email; Check out every fixture in this season's Champions League, with the first group stage games being played on Tuesday, Sept.