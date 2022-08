Diana Pifferi | l’inquietante notizia sul passeggino | nessuno se lo aspettava

Leggi su tvzap

(Di martedì 30 agosto 2022)è la bambina di 18 mesi morta dopo essere stata abbandonata in casa per sei giorni dalla madre Alessia, ora in carcere. L’ultimo saluto si è tenuto presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo a San Giuliano Milanese il 29 Luglio scorso. A salutarla per l’ultima volta, tra palloncini e fiori, una folla di oltre 150 persone. A un mese di distanza ancora restano nel condominio di Ponte Lambro il suoe i suoi vestiti stesi al sole. Perchè non sono stati tolti?A un mese di distanza ancora restano nel condominio di Ponte Lambro a Milano ile i vestiti stesi al sole di. Questi pochi oggetti sono tutto ciò che rimane della bambina di 18 mesi abbandonata dalla madre in casa e morta di stenti dopo una settimana nel condominio all’estrema ...