Diana Pifferi | i vestiti stesi e il passeggino sul pianerottolo | cosa succede a un mese dalla sua morte

(Di martedì 30 agosto 2022) C’è grande commozione ancora per, la bambina morta di stenti perché abbandonata da sola nella culla all’interno dell’abitazione da sua madre Alessia. L’episodio drammatico, che sconvolse tutti gli italiani, avvenne lo scorsodi luglio. Ora, a 30 giorninotizia più brutta, sono usciti fuori alcuni particolari molto tristi e allo stesso tempo nostalgici. A parlare sono anche alcune persone che vivono in quella zona di Milano. Il sito Repubblica ha voluto scrivere di questi dettagli davvero forti.è morta di fame e di sete perché lasciata incustodita da sua madre per quasi una settimana. La donna si trova in carcere e a soffermarsi su di lei è stato il legale Solange Marchignoli: “Dice sempre che le manca sua figlia”. Nei prossimi giorni saranno ...

lucarinaldi : Così è stato smantellato il sistema di prevenzione dei maltrattamenti sui #minori Perché il caso della piccola Dia… - rep_milano : Il ricordo di Diana Pifferi a Ponte Lambro e i suoi vestitini ancora stesi al sole - marcogregorett1 : L'intervista che ho fatto per #Libero di sabato 27 agosto 2022 a Solange Marchignoli, l'#avvocato minacciata dagli… - RitaC70 : In che condizioni è stata trovata dai soccorritori la piccola Diana Pifferi: tutte le bugie della madre - fran_rom_corr : RT @fanpage: Il 20 luglio scorso, Diana di soli diciotto mesi veniva ritrovata senza vita nell'abitazione da Alessia Pifferi, sua madre Gra… -

A Ponte Lambro, il quartiere nella periferia di Milano nel quale viveva la bimba morta di stenti, la comunità è ancora scossa: 'Non vogliamo dimenticare, speriamo che la mamma Alessia non torni mai ...L'iniziale del nome incollato sul cancello, la "D" distaccata male, una traccia che riconosce solo chi ha memoria dei tributi che il vicinato ha lasciato in ricordo della piccola nei giorni ...A Ponte Lambro, il quartiere nella periferia di Milano nel quale viveva la bimba morta di stenti, la comunità è ancora scossa: "Non vogliamo dimenticare, speriamo che la mamma Alessia non torni mai pi ...Bimba morta di stenti a Milano: i vestitini della piccola Diana Pifferi ancora stesi al sole sul retro del palazzo, dopo un'estate intera ...