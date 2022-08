(Di martedì 30 agosto 2022) Il ministro degli Esteri, Luigi Di, ha rilasciato alcune dichiarazioni a No stop news su Rtl in attesa delle prossime elezioni, rimarcando la sua distanza dal Movimento 5 Stelle e difendendo a spada tratta la cosiddetta “agenda” e ildei Migliori. In questa circostanza, si è anche scagliato contro lafilo Putin che sta bloccando l’adozione delmassimo aldel gas e si sta prodigando per la revoca delle sanzioni occidentali emanate contro Mosca dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Didifende l’operato deldei Migliori Ospite di No stop news su Rtl, il ministro degli Esteri, Luigi Di, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema dell’energia in vista delle prossime elezioni, ...

ilgiornale : 'Salvini e Berlusconi lavoreranno per logorare la #Meloni, poi torneranno da #Draghi', profetizza #DiMaio. E anche… - Genomalieno : Di Maio è a Kiev,Putin nn cii deludere facce sognà. - UmbertoForgione : Letta scorre già il tempo è ancora sogna il letta maio e le cinque stalle. -

LA NOTIZIA

Non c'è bisogno di Diche va a dirlo in giro. Io non voglio demonizzare nessuno, noi però dobbiamo fare proposte credibili in questa campagna elettorale', ha dichiarato. 'Se noi oggi proponiamo ...Una situazione negativa per Enrico Letta, cheil sorpasso su Giorgia Meloni che però con il ... Udc, Coraggio Italia e Italia al centro) all'1,3%; Impegno civico di Luigi Diallo 0,8%. Nel ... Di Maio sogna un nuovo Governo con Draghi premier. E attacca la Destra: “Ha bloccato il tetto al prezzo del gas” Si erano tanto amati, erano i gemelli del goal dell’attacco dei Cinque Stelle. Erano i due frontman del Movimento, i gioielli di casa Grillo. La loro amicizia era proverbiale e superava i confini dell ...Bollette in vetrina per negozi, bar e ristoranti. Partiti sul ring della campagna elettorale per rivendicare meriti e addossare responsabilità.