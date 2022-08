zazoomblog : La guerra del gas i ricatti di Putin la destra filorussa e la sfida elettorale: Massimo Giannini intervista Luigi D… - PoliticaNewsNow : Elezioni, M. Rossi sfida Carfagna: “Aiuta solo Di Maio a vincere” - LaStampa : La guerra del gas, i ricatti di Putin, la destra filorussa e la sfida elettorale: Massimo Giannini intervista Luigi… - Rom_Lisa : RT @LaStampa: La guerra del gas, i ricatti di Putin, la destra filorussa e la sfida elettorale: Massimo Giannini intervista Luigi Di Maio h… - LaStampa : La guerra del gas, i ricatti di Putin, la destra filorussa e la sfida elettorale: Massimo Giannini intervista Luigi… -

Globalist.it

Luigi Di, in un'intervista a SkyTg24, ha parlato della coalizione di centrodestra. "Giorgia Meloni appare commissariata da Salvini e Berlusconi, il che significa che avremo un governo che guarderà a Putin ...Tra gli altri, presenti il Ministro degli Esteri Luigi Di, la giornalista Francesca Mannocchi ... Mino Pignata " in tempo di conflitti siamo convinti che bisogna accettare ladel confronto. ... Di Maio sfida la destra: “Meloni commissariata da Berlusconi e Salvini, la faranno cadere” Torna a Oliveto Citra (Salerno), da giovedì 1 al 10 settembre, il "Premio Sele d'Oro Mezzogiorno", giunta alla 38esima edizione e nato in seguito al terremoto dell'Irpinia. Tra gli ospiti il ministro ...Di Maio: "Vogliono lo sfizio di governare un anno, sfasceranno i conti, e poi Salvini e Berlusconi lasceranno Meloni e quindi dovremo richiamare un altro tecnico per rimettere in ordine i conti: io so ...