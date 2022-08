Di Maio: "Salvini e Berlusconi contrari al tetto del gas favoriscono Putin" (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 agosto 2022 "C'è una notizia inquietante di questi giorni ed è legata alla nostra proposta sulla commissione d'inchiesta per accertare se ci siano partiti legati alla Russia. Quando parliamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 agosto 2022 "C'è una notizia inquietante di questi giorni ed è legata alla nostra proposta sulla commissione d'inchiesta per accertare se ci siano partiti legati alla Russia. Quando parliamo ...

LegaSalvini : 'TIRANO SEMPRE FUORI LA RUSSIA'. #SALVINI PRONTO A QUERELARE CALENDA E DI MAIO - petergomezblog : Meeting di Rimini, la diretta del confronto tra Letta, Meloni, Salvini, Rosato, Lupi, Tajani e Di Maio (e senza Con… - Agenzia_Ansa : Di Maio attacca il centrodestra: 'Gli italiani devono sapere cosa succederà il 25 settembre votando Salvini-Berlusc… - isamiccoli52 : RT @Affaritaliani: Di Maio: 'Salvini e Berlusconi contrari al tetto del gas favoriscono Putin' - Graziel31531209 : RT @lisanoja: 'Non mi meraviglierei se in futuro trovassimo Renzi e Calenda in un governo con Salvini' dice Di Maio. Che, fino a prova con… -