Di Maio: «Il governo Meloni? Durerà un anno, poi si sfascerà. Noi pronti al bis di Draghi premier» «Come Impegno civico saremo prontissimi a sostenere di nuovo Draghi alla presidenza del Consiglio». Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio in un'intervista a La Stampa prova a prevedere l'esito delle prossime elezioni. Se la destra invece vincesse in maniera larga, «in quel caso il trio sfascia-conti Durerà un anno. Salvini lavorerà con Berlusconi per logorare Meloni, dopodiché andranno di nuovo da Draghi a pregarlo di tornare a palazzo Chigi. Sono caotici». Riguardo alle frasi della leader di FdI sulla necessità, in caso di vittoria, di assegnare l'incarico di formare il governo a chi otterrà più voti nel centrodestra, Di Maio ricorda il ruolo di Mattarella: «A dare l'incarico è sempre il capo dello Stato. Ma al di ...

