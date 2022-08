"Deve accettare la scorta". Meloni, perché scatta l'allarme: inquietante soffiata (Di martedì 30 agosto 2022) Come evidenziato da Libero ieri, le tensioni internazionali e la crisi che ne è scaturita rischiano di avvelenare oltremisura il clima in vista delle elezioni del 25 settembre. Se a questo si aggiunge una propaganda irresponsabile che identifica in Matteo Salvini e soprattutto in Giorgia Meloni (e nel centrodestra a trazione Fratelli d'Italia) gli artefici di un "ritorno al fascismo" e di politiche di stampo xenofobo, omofobico o quant' altro, il rischio che qualche esagitato possa credere a questa narrazione distorta e passare dalle parole ai fatti si moltiplica. Per questo sono in tanti a ritenere che la leader di FdI necessiti di una forma di protezione, della quale a oggi è sprovvista (forse anche per scelta se si tiene conto che nel 2008, da ministro della Gioventù, la Meloni rifiutò la scorta). «Se si tratta di una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Come evidenziato da Libero ieri, le tensioni internazionali e la crisi che ne è scaturita rischiano di avvelenare oltremisura il clima in vista delle elezioni del 25 settembre. Se a questo si aggiunge una propaganda irresponsabile che identifica in Matteo Salvini e soprattutto in Giorgia(e nel centrodestra a trazione Fratelli d'Italia) gli artefici di un "ritorno al fascismo" e di politiche di stampo xenofobo, omofobico o quant' altro, il rischio che qualche esagitato possa credere a questa narrazione distorta e passare dalle parole ai fatti si moltiplica. Per questo sono in tanti a ritenere che la leader di FdI necessiti di una forma di protezione, della quale a oggi è sprovvista (forse anche per scelta se si tiene conto che nel 2008, da ministro della Gioventù, larifiutò la). «Se si tratta di una ...

