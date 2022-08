Detersivo per piatti al posto del succo di frutta: anziana muore in una casa di riposo (Di martedì 30 agosto 2022) Il dramma arriva dalla California. E a riportare la notizia è ABC7News. Secondo il canale americano una donna di 93 anni è morta in una casa di riposo a San Mateo, in California. All'anziana sarebbe... Leggi su feedpress.me (Di martedì 30 agosto 2022) Il dramma arriva dalla California. E a riportare la notizia è ABC7News. Secondo il canale americano una donna di 93 anni è morta in unadia San Mateo, in California. All'sarebbe...

mykoklep : Mamma che mi chiama per dirmi che la lavastoviglie perde acqua, io che so di averci messo il detersivo per i piatti… - paolo_galassi : @belladinotte23 Ho incontrato Ilary Blasi che voleva girare uno spot comparativo con quello di Totti sul rispettivo… - rossmnt : @anikeatable Io lo metto con detersivo per i piatti (tanto) e acqua in un bicchiere di plastica. Lascio tutto il br… - frated11 : @minomazz Il concetto di giornalismo espresso da Joseph Pulitzer da noi è scambiato per una marca di detersivo. - EugeneAndHisAxe : @RobbSparrow83 @frankponch72 @Kagakazov No, detersivo per piatti. -