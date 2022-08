Detersivo da bere invece del succo di frutta, muore a 93 anni nella casa di cura: aperta un'inchiesta (Di martedì 30 agosto 2022) Le hanno dato da bere un bicchiere di Detersivo al posto del succo di frutta . È morta così Gertrude Elizabeth Murison Maxwell, 93 anni, ospite della casa di cura Atria Park Senior Living Facility di ... Leggi su leggo (Di martedì 30 agosto 2022) Le hanno dato daun bicchiere dial posto deldi. È morta così Gertrude Elizabeth Murison Maxwell, 93, ospite delladiAtria Park Senior Living Facility di ...

Retuittocose : RT @cihorinunciato: E comunque continuerò sempre a ripetere che non so come sono riuscita a vivere per circa 2 anni nel normal. In confront… - cihorinunciato : SI LO SO CHE NESSUNO FA BERE DETERSIVO AI CUGINI - cihorinunciato : E comunque continuerò sempre a ripetere che non so come sono riuscita a vivere per circa 2 anni nel normal. In conf… - Tulipano801 : @OsservatorPigro Pensavo peggio. Ora scusami ma devo andare a bere il detersivo per i piatti - albylawave : @Karim59296126 karim hai descritto perfetto con un retwitt faccio la finta di bere il detersivo poi la prendo sul r… -