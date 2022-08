Dentro Kjaer e Pinamonti | out Kalulu | le ufficiali di Sassuolo-Milan

Leggi su seriea24

(Di martedì 30 agosto 2022)- Ritorna la Serie A, quarta la giornata di Campionato, turno infrasettimanale, inizia con. Turno infrasettimanale per la nostra cara ed amata Serie A, solo un giorno di sosta e subito si ritorna a lavoro. Alle ore 18:30, inaugurano questa giornata,al Mapei Stadium. Partiamo con le: nelpoche sorprese, davanti di nuovo spazio adopo la prova convincente di La Spezia. Sulle fascie dell’attaccante ex Inter, spazio a Kyriakopoulos e Berardi, vittima preferita ilper l’ala destra dei Neroverdi. In mediana, agiranno Frattesi, Maxime Lopez e il nuovo acquisto: Thorsverdt. Solita difesa per Dionisi, a copertura di Consigli. Nel ...