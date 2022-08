Dall’Inghilterra – The Sun lancia la bomba |  “Cristiano Ronaldo in prestito al Napoli”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCristianosi avvicina alal. Secondo quanto riferito dal ‘The Sun’, il club di De Laurentiis è desideroso di far firmare il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro ed è disposto ad accettare unse non è possibile completare un trasferimento definitivo. Jorge Mendes, nelle ultime ore, ha visto incrinarsi la strategia a cui lavorava da giorni: Osimhen in maglia Red Devils, CR7 allenato da Spalletti e 100 milioni nelle casse del. Ma il potente procuratore non è tipo da lasciarsi scoraggiare, anche perché il gong finale del calciomercato è sempre più vicino e vuole mantenere la promessa fatta a: andarsene da Manchester dopo un solo anno e per una squadra che gioca la Champions League. La nuova proposta prevede ...