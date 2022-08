Da Parigi – Ibrahima Wadji Karabakh si unisce ufficialmente a Saint-Étienne

Leggi su justcalcio

(Di martedì 30 agosto 2022) 2022-08-30 09:43:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato da L’Équipe: Come annunciato,ha firmato con ilfino al 2025. Il club ha dichiarato martedì sulle sue reti di essersi assicurato i servizi dell’attaccante senegalese delAgdam. La quota di trasferimento non è stata rivelata, ma è valutata a un milione di euro. La scorsa stagione, il 27enne ha segnato 16 gol in 28 presenze in tutte le competizioni con il club azero, a cui è entrato nell’estate del 2021.ha anche segnato quattro gol nei turni preliminari di Champions League giocati dalla sua squadra quest’estate. “Sono molto felice di unirmi alla Francia e più in particolare ...