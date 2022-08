Da filosofo a paciere | i tanti volti di Vincenzo Pepe

(Di martedì 30 agosto 2022) di Arturo Calabrese Ad Agropoli fa molto discutere la vicenda di una piazzetta, denominata genericamente “Belvedere”, del centro storico che risulterebbe occupata abusivamente dalla famiglia proprietaria del palazzotto che vi si affaccia. Tale occupazione sarebbe, e il condizionale è sempre d’obbligo, portata avanti con l’utilizzo di vasi, piante, tavolini e sedie. Diversi mesi fa, il cittadino Eliseo Delli Paoli, residente per l’appunto nel centro storico, ha sollevato il problema tramite social e stampa, dopo che per diverso tempo ha provato con scarsi risultati ad ottenere un intervento dall’amministrazione guidata da Adamo Coppola. A scatenare l’ira dei residenti, e in primis quella di Delli Paoli, fu la citazione in giudizio ai danni del Comune di Agropoli da parte dei proprietari dell’immobile. Tiziana Lista e Alfonso Maria, moglie e figlio del candidato al ...

